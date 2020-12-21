رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 11 طن سكر داخل مخزن غير مرخص في كفر الشيخ

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، اليوم الإثنين من ضبط 11 طن سكر مدعم معبأ في شكائر وعبوات مقلدة «سكر حر» خلافًا للحقيقة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين، داخل مخزن غير مرخص لتعبئة السكر بمدينة بيلا.

وكانت حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ بالتنسيق مع مباحث التموين بكفر الشيخ، مكونة من محمد عبد القوي، ورضا دواد، مفتشا جهاز الرقابة التموينية بالمديرية، قد تمكنت من مداهمة مخزن غير مرخص بإحدي المنازل بمدينة بيلا، وتبين قيام عدد من العمال بتجميع السكر التمويني المدعم وتفريغه من العبوات التى تحمل اسم وزارة التموين وتعبئته مرة أخرى فى عبوات وشكاير، خلافا للحقيقة، تمهيدًا لطرحها فى الأسواق على أنه سكر حر غير تابع لوزارة التموين، مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين

وبتفتيش المخزن، عثر بداخله علي 11 طن سكر تمويني مدعم معبأ داخل شكائر وعبوات، والمعدات المستخدمة في التعبئة وهي عبارة عن «4 مناخل لنخل السكر قبل إعادة تعبئته - ماكينة خياطة لاستخدامها في التغليف – كميات من الشكائر الفارغة تابعة لشركتي الدلتا والدقهلية للسكر».

وجري التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 3400 لسنة 2020 جنج أمن دولة طوارئ، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

على طائرة مصر للطيران.. بعثة الأهلي تسافر إلى النيجر

تأييد المؤبد لرجل الأعمال مجدى يعقوب للاستيلاء على مليار جنيه

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

الصور

image description

بدء إجراءات نقل كلية الزراعة بجامعة دمياط إلى مقرها الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: الأولوية للأطقم الطبية

التفاصيل الكاملة لإحالة مسؤول بالضرائب للمحاكمة بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

هاري وميجان يعلنان عن شراكة مع المطبخ العالمي لإطعام الجائعين خلال الكوارث

خدمة «حاسبة الالتهاب الرئوي» تتبع حالة المصاب

«المرأة الخارقة 1984» يحقق إيرادات متدنية في الصين

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب