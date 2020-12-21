«مياه سوهاج» تبدأ تحديث خطة الأعمال الخمسية حتى عام 2026

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال تحديث خطة الاعمال الخمسية والتشغيلية والتى تستمر حتى عام 2026 وذلك بهدف وضع خطط مستقبلية تتناسب مع المتطلبات الحالية للمواطنين، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن تحديث خطة الأعمال يستمر لمدة أربعة أشهر يتم خلالها تحليل الوضع الراهن وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف وتحليل الفجوة وتحديث اهداف الشركة وبحث كيفية تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى العاملين هذا بالإضافة إلى بحث كيفية تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالى.وأكد رئيس مياه سوهاج أن جميع قطاعات الشركة تشارك فى تحديث خطة الاعمال الخمسية والتشغيلية بهدف الوصول الى خطة واقعية تحقق اهداف الشركة خلال الفترة القادمة.