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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزير التعليم العالي يصل جامعة بني سويف

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدار الضيافة والمؤتمرات في مستهل زيارته لجامعة بني سويف لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بالجامعة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة،

والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونواب رئيس جامعة بني سويف وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات القيادية والتنفيذية.

وأشاد الوزير بالإنجازات الضخمة التي تحدث على أرض الواقع، ومن المقرر أن تتضمن الجولة عدد من الافتتاحات أبرزها تشغيل وافتتاح معهد النباتات الطبية والعطرية وتجهيزاته البحثية، والمطبعة ودار النشر، ومركز إدارة وخدمة السيارات، وملحق كلية طب الأسنان، والمركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع حجر الأساس لمشروع الجامعة الأهلية.

كما سيتفقد الوزير مركز الاختبارات الإلكترونية ومجمع المدرجات.

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