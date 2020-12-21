تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، في ظل عمليات بيع هيستيرية، على خلفية التراجعات المماثلة لأسواق المال العربية والخليجية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 642.126 بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 1.61%، ليصل إلى مستوى 10714 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 3.43%، ليصل إلى مستوى 2152 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 2.15%، ليصل إلى مستوى 12905 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30» للعائد الكلي بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 3.43%، ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 3.41% ليصل إلى مستوى 2952 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 21 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، أميرالد للاستثمار العقاري، العبوات الطبية، الدولية للمحاصيل الزراعية، حديد عز، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، القناة للتوكيلات الملاحية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، غاز مصر، المالية والصناعية المصرية، اودن للاستثمارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الحديد والصلب المصرية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، جنوب الوادي للأسمنت، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، النساجون الشرقيون للسجاد، 139.2 ألف سهم، 59.7 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 49.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 85 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.5 مليون سهم.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 10 آلاف سهم، 30.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 7000 سهم.وفي سياق آخر أعلنت شركة أعلنت شركة جي بي أوتو، استحواذ شركة GB Capital ذراع الخدمات المالية غير المصرية والمملوكة لها بالكامل، على 20% من شركة نيو سيتي للإسكان وللتنمية بقيمة 73 مليون جنيه، وعملية الاستحواذ ستقدم منتجات تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية للمستهلك.وفي سياق منفصل أعلنت شركة القاهرة للدواجن، موافقة مجلس الإدارة على كتاب شركة مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية باستبدال أحد ممثليها بتعيين زينب أحمد هشام أحمد العرابي ممثلا لها بدلًا من محمد علي حسن علي.فيما أعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، إخطارًا من شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تلقيها عرض شراء من شركة كيان للتنمية (مرفق عرض الشراء)، منوهة إلى أن شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تمتلك 2.1 مليون سهم بواقع 40.96% من رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.