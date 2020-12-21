استئناف متهم على سجنه 6 سنوات للاتجار بالهيروين في السلام

تقدم عاطل باستئناف على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار بالهيروين المخدر وحيازته بالسلام بمحافظة القاهرة.كان قسم شرطة السلام قد تلقى معلومات، تفيد بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم شرطة السلام، وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وإعداد الأكمنة اللازمة، تم إلقاء القبض على "أ.س"،عاطل، داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على "200 جرام من الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول".و بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار بها، وأن المبلغ المالي حصيلة البيع وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.