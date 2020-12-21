«علمية كورونا»: برتوكولاتنا للعلاج أثبتت نجاحها.. وهذه فترة نشاط الفيروس

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البرتوكولات العلمية التي تم استخدامها في علاج المصابين بفيروس كورونا، أثبتت نجاحها حتى الآن، مؤكدا تحديثها أولا بأول وفقا لتطورات الحالة الصحية والأبحاث العلمية المستخدمة، حيث يتم استخدام عدد من الأدوية التي تنجح في تثبيت نشاط الفيروس والحد من انتشاره داخل جسم المرضى.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن البرتوكول العلاجي الجديد في نسخته تغيرات تضمن طريقة جديدة في العلاج، إضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها كما تضمن سرعة العلاج التي تصل إلى 10 أيام، بعد أن تم تحديد كيفية التعامل مع الفيروس بصورة أكبر من ذي قبل.وجدد المصدر مناشدته المواطنين بالالتزام بضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لتجنب انتشار العدوى وزيادة عدد حالات الوفاة بالفيروس، والذي من المتوقع أن ينشط خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية مارس المقبل.