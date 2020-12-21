«علمية كورونا»: توزيع اللقاح الصيني على الأطباء أولًا ثم باقي الفئات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوزارة ستفتح باب التسجيل للأطباء العاملين بمستشفيات الصدر والحميات وعزل مرضى كورونا؛ للتسجيل أولًا للحصول على اللقاح الصيني المضاد للفيروس المستجد، والذي تم الحصول على 50 ألف جرعة منه حتى الآن.وأوضح «حسني»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيتم إعطاء الأطباء اللقاح أولًا، ثم باقي الفئات التي حددتها وزارة الصحة تباعًا؛ نظرًا لتعاملهم المباشر مع المرضى وازدياد معدل احتمالية إصابتهم أسرع، بالإضافة إلى العدد المحدود من الكميات التى حصلت عليها الوزارة حتى الآن.وأشار إلى أنه سيتم تلقيح الفئات الأخرى عندما يتم الحصول على الدفعات الجديدة من اللقاح، بعد أن يتم تسجيلهم على الموقع الذي ستقوم الوزارة بالإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري.