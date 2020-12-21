محافظ المنوفية: غلق 18 منشأة طبية تدار بدون ترخيص

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 18 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة وكذا القانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة العلاج الحر.حيث وافق المحافظ على غلق (13) عيادة خاصة بمراكز قويسنا وأشمون وتلا والباجور وشبين الكوم وبركة السبع لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، وكذا عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية.كما شمل الغلق مستشفى خاصة بالبتانون بشبين الكوم لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وإستقبال حالات كورونا دون الحصول على الموافقات اللازمة، وكذا عدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فضلا عن غلق حضانات بإحدى المستشفيات الخاصة تدار بدون ترخيص وبالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.وفي ذات السياق وافق محافظ المنوفية على غلق مركز طبي خاص بشبين الكوم لعدم وجود فصل آمن للنفايات الطبية الخطرة داخل المركز ووجود غرفة النفايات غير مطابقة للاشتراطات الصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص.كما وافق المحافظ علي غلق (2) معمل بناحية بركة السبع لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم الفصل الآمن للنفايات ووجود نفايات طبية خطرة داخل أكياس بلاستيكية بحجرة المعمل.هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.