رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد قليل.. إعادة محاكمة المتهمين بـ «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الاثنين إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " تصوير قاعدة بلبيس الجوية ".. وذلك بعد إلغاء الحكم الأول.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد رفضت التصديق على الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخرى

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية قد أصدرت الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية.

حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت المحكمة 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة اليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يمنح موظفيه إجازة مفتوحة لحين ظهور نتيجة مسحات كورونا

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

أول لقاء مع العروس التى أبكى والدها السوشيال ميديا (فيديو)

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

الصور

image description

بدء إجراءات نقل كلية الزراعة بجامعة دمياط إلى مقرها الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: الأولوية للأطقم الطبية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

«المرأة الخارقة 1984» يحقق إيرادات متدنية في الصين

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

الصين تؤجل إطلاق الصاروخ لونج مارش 8 الجديد

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب