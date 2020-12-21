بعد قليل.. إعادة محاكمة المتهمين بـ «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»

تستكمل محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الاثنين إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " تصوير قاعدة بلبيس الجوية ".. وذلك بعد إلغاء الحكم الأول.وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد رفضت التصديق على الحكم وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخرىكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية قد أصدرت الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية.حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت المحكمة 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم واحد السجن 5 سنوات، وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة اليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.