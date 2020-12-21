نائب: انطلاق مبادرة «سقف ودفا» بالإسماعيلية
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، أنه تحت شعار " سقف ودفا " بدأ اليوم العمل على بناء العديد من الأسقف وإعادة بناء بعض المنازل المتضررة في منطقة منشيه الشهداء بالتعاون مع مؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية، وأفراد من المجتمع المدني المهتمين والمهمومين بالمناطق المتضررة والأكثر احتياجا.
وقال اإن المسؤولية المجتمعية أحد أهم الأهداف التي نسعى لتعميمها داخل محافظة الإسماعيلية، من خلال مساعدة آهالينا في كل مكان، ومحاولة إيجاد بعض الحلول الإيجابية لحياة آمنه ومستقرة.
وطالب نائب البرلمان بتوحيد الجهود التي تعمل في نفس المجال لسرعة إنجاز البناء والتسقيف لضمان شتاء آمن لأبناء الإسماعيلية.
وقال اإن المسؤولية المجتمعية أحد أهم الأهداف التي نسعى لتعميمها داخل محافظة الإسماعيلية، من خلال مساعدة آهالينا في كل مكان، ومحاولة إيجاد بعض الحلول الإيجابية لحياة آمنه ومستقرة.
وطالب نائب البرلمان بتوحيد الجهود التي تعمل في نفس المجال لسرعة إنجاز البناء والتسقيف لضمان شتاء آمن لأبناء الإسماعيلية.