نائب: انطلاق مبادرة «سقف ودفا» بالإسماعيلية

قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، أنه تحت شعار " سقف ودفا " بدأ اليوم العمل على بناء العديد من الأسقف وإعادة بناء بعض المنازل المتضررة في منطقة منشيه الشهداء بالتعاون مع مؤسسة عثمان أحمد عثمان الخيرية، وأفراد من المجتمع المدني المهتمين والمهمومين بالمناطق المتضررة والأكثر احتياجا.وقال اإن المسؤولية المجتمعية أحد أهم الأهداف التي نسعى لتعميمها داخل محافظة الإسماعيلية، من خلال مساعدة آهالينا في كل مكان، ومحاولة إيجاد بعض الحلول الإيجابية لحياة آمنه ومستقرة.وطالب نائب البرلمان بتوحيد الجهود التي تعمل في نفس المجال لسرعة إنجاز البناء والتسقيف لضمان شتاء آمن لأبناء الإسماعيلية.