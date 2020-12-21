اليوم.. محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة عصابة الاتجار في البشر في الأزبكية.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.