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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

بعد قليل.. محاكمة 8 متهمين بالإتجار في البشر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، جلسة محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الإتجار بالبشر في قسم منشأة ناصر.

والمتهمون هم كل من - حسب ترتيبهم بأمر الإحالة - "مصطفي.ر" طبيب بشري، و"ابراهيم.س"، بدون عمل، و"سامح.ر" شريك في مقلة، و"رامي.س"، و"خالد.ي" يعمل سكرتير طبيب، و"اشرف.ي" يعمل نجار مسلح، و"مصطفى.م" يعمل سائق و"مصطفى.ا" صاحب معرض سيارات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة اجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم "ابراهيم محمد واية بلبل وفاطمة عدلي"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم للمال بقصد استئصال اعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها أية بلبل يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15% وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلى ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي وطبيب كلى مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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