جامعة قناة السويس تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد بكامل إمكانياتها لانطلاق موسم امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية ووقائية.وأضاف أن الامتحانات العملية تنطلق مع بداية الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر الحالى، أما متطلبات الجامعة والتخلفات فتبدأ 11 يناير المقبل، والنظرية تبدأ من 16 يناير وتستمر حتى 4 فبراير 2021.ووجه رئيس جامعة القناة عمداء ووكلاء الكليات بضرورة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم للمعامل والمدرجات والحفاظ على مسافات التباعد باللجان والتشديد على ارتداء الكمامات، وذلك حرصًا من إدارة الجامعة على سلامة منتسبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اللجنة الإدارية للاختبارات الإلكترونية تناقش اليوم الإثنين، آخر استعدادات كلية الطب لاختباراتها الدورية، وكذلك متابعة آخر الاستعدادات لإجراء الاختبارات الإلكترونية لمتطلب الجامعة على مستوى جميع كليات الجامعة.