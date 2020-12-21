«الزملوط» يشارك بحفل افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في فعاليات حفل افتتاح اولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثانية، بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي تقام على ملاعب مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، الذي يقام فى الفترة من ١٩-٢٣ ديسمبر. وذلك بحضور عدد من محافظي المحافظات الحدودية وعدد من القيادات الرياضية.وتضمن حفل الافتتاح تقديم عروض رياضيه من الفرق المشاركة بالأوليمبياد من محافظات: "الوادى الجديد، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح" وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية.تقام الأولمبياد بمشاركة عدد من الألعاب هي " خماسي قدم، كرة طائرة، كره طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، العاب قوى، سباحة" للبنين والبنات لأعمار من 15- 23 عاما، بالاضافة الي كرة الطائرة جلوس لذوي القدرات والهمم.