ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص، خلال حملة أمنية، وبحوزتهم كميات من المخدرات.تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بالقبض على 7 أشخاص بحوزتهم «5 سلاح ناري، كمية من نبات البانجو المخدر».تحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.