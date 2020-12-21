بدء إجراءات نقل كلية الزراعة بجامعة دمياط إلى مقرها الجديد

قال الدكتور أحمد لطفي ونس، عميد كلية الزراعة بجامعة دمياط، إنه تم استلام مبنى مخصص لكلية الزراعة، ضمن مباني المرحلة الثانية بحرم الجامعة بدمياط الجديدة، بناءً على قرار مجلس الجامعة، لتبدأ إجراءات نقل الكلية.ومن جانبه، عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، عدد من الاجتماعات بمسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية بحرم الجامعة الجديد، وذلك لبحث آخر تطورات ونسب تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في حضور الدكتور سمير الجمال، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور فكري سالم، من مركز الاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة المشرف على مشروع حرم الجامعة الجديد.