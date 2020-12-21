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تكنولوجيا

محكمة هندية تسمح لـ«أمازون» بالاعتراض على صفقة «فيوتشر جروب»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
جريدة الدستور
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أصدرت إحدى المحاكم الهندية حكما يسمح لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون بتقديم طلب إلى السلطات الهندية لمنع شركة تجارة التجزئة الهندية فيوتشر جروب من بيع مجموعة من أصولها بقيمة 3.4 مليار دولار.

وقالت محكمة دلهي العليا اليوم الاثنين إنها لا تستطيع منع شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية من إرسال خطابات إلى السلطات التنظيمية الهندية للاعتراض على خطة فيوتشر جروب جروب بيع أنشطتها في مجال تجارة التجزئة إلى مجموعة ريليانس إنداستريز ليمتد التي يقودها الملياردير الهندي موكيش أمباني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المحكمة القول إن القرار النهائي سيكون للسلطات التنظيمية الهندية بشأن قبول الاعتراض أو رفضه وفقا للقانون.

وتعتبر أمازون دوت كوم أن مجموعة تجارة التجزئة الهندية فيوتشر جروب انتهكت بنود اتفاق الشراكة بينهما بموافقتها على بيع حصة قيمتها 3.4 مليار دولار من أسهم المجموعة الهندية إلى مجموعة ريليانس إنداستريز.

كانت أمازون وافقت على شراء 49 في من أسهم مجموعة تجارة التجزئة غير المسجلة في البورصة فيتوشر جروب، مع حقها في شراء شركة فيوتشر ريتيل التابعة للمجموعة، بعد فترة تتراوح بين 3 و10 سنوات على توقيع الصفقة.

ومنذ شهرين أعلنت ريليانس اعتزامها شراء قطاعات تجارة التجزئة والجملة والخدمات اللوجيستية من مجموعة فيوتشر جروب المثقلة بالديون، وهو ما يعني مضاعفة حصة ريليانس في سوق تجارة التجزئة بالهند.

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