رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار الذهب مجددا لتعود إلى مستوى 1900 دولار للأوقية في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من تفشي جائحة فيروس كورونا وإعادة فرض الإجراءات والقيود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس في العديد من دول العالم، في الوقت الذي أعلن فيه قادة الكونجرس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 900 مليار دولار تقريبا.

كان رئيس وزراء بريطانيا قد أعلن إلغاء خطط السماح للأسر في بريطانيا بالتجمع أثناء فترة عيد الميلاد، بهدف احتواء السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

كما انضمت فرنسا وألمانيا إلى إيطاليا في فرض حظر على استقبال رحلات الطيران من بريطانيا بسبب الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار التعاقدات الفورية للذهب ارتفت صباح اليوم الاثنين بنسبة 1% إلى 09ر1900 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر الماضي، قبل أن يتراجع السعر قليلا إلى 45ر1899 دولار للأوقية في تعاملات الظهيرة في سنغافورة.

في الوقت نفسه فإن سعر الذهب الآن يزيد بنسبة 25% تقريبا عن مستواه منذ عام. كما ارتفع سعر الفضة اليوم بأكثر من 4% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي.

واستمر ارتفاع سعر البلاديوم لليوم الخامس على التوالي، كما ارتفع سعر البلاتين.

وفي سوق العملة ارتفع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات آسيا اليوم بنسبة 0.5 %.

موضوعات متعلقة

توجيه من الحكومة بالتيسير على المواطنين الذين سيتلقون تطعيم كورونا

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

مزرعة الرعب| إنتاج أغلى سُم فى العالم مقابل 10 آلاف دولار للتر (فيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

الصين تؤجل إطلاق الصاروخ لونج مارش 8 الجديد

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب