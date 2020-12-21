رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان: بدء التطعيم بلقاح «سبوتنيك ــ V» في فبراير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:18 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلن رئيس وزراء جمهورية كازخستان، أسكار مامين، أن التطعيم العام في البلاد بلقاح "سبوتنيك ـ V" الروسي، الذي يتم إنتاجه حاليا في كازاخستان، سيبدأ في فبراير المقبل.

وقال مامين اليوم الاثنين: "سيبدأ التطعيم الجماعي بلقاح "سبوتنيك ــ V" المنتج في كازاخستان في فبراير 2021".

وأضاف:" سيتم في البداية تطعيم العاملين في المجال الطبي والمعلمين والطلاب وموظفي إنفاذ القانون والمؤسسات الطبية والاجتماعية، وكذلك ممثلي الفئات المعرضة للخطر والمصابين بأمراض مزمنة على أساس تطوعي".

وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين) قد أعلنت 11 نوفمبر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تكثيف التعاون في مكافحة وباء "كوفيد-19"، بما في ذلك الإنتاج المشترك للقاحات في كازاخستان. كما أعلن توكاييف، من جانبه، أنه قد اتفق مع بوتين على بناء مصنع في كازاخستان لإنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: الأولوية للأطقم الطبية

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

الصين تؤجل إطلاق الصاروخ لونج مارش 8 الجديد

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب