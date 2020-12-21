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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:13 ص
جريدة الدستور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية "أونلاين" كان من أبرزها الاحتفاء بذكرى ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ.

ونظم قصر ثقافة الجيزة ورشة تنمية مواهب لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور مدير عام الفرع، كما ناقش نادي الأدب بالقصر مجموعة أعمال شعرية، شارك بها الشاعران إبراهيم النحاس، وجمال ربيع، بينما نظمت مكتبة دور التربية الثقافية، برنامجا ثقافيا فنيا لذوي الاحتياجات الخاصة تضمن مجموعة ورش فنون تشكيلية بالإضافة إلى عرض الأراجوز بعرائس القفازات.

ونظمت مكتبة الدقي الثقافية محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ"، وذلك احتفاء بذكرى ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ، نشأته، كتاباته، وأهم الجوائز التي حصل عليها، بينما أقام بيت ثقافة زنين محاضرة بعنوان "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة"، تضمنت الحديث عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وطرق التعامل معهم وكيفية إدماجهم مع المجتمع، إلى جانب ورشة حكى من كتاب "هديل الحمام" للكاتب رشاد الكيلاني.

وأعدت مكتبة "صول" الثقافية يوما ثقافيا تضمن محاضرة بعنوان "التسامح وقبول الآخر"، بجانب ورشة فنون تشكيلية، كما أقيمت حلقة نقاشية بعنوان "اعرف بلدك محافظات الدلتا"، وناقشت مكتبة الكوم الأحمر كتاب بعنوان "المخدرات سلاح الاستعمار" تأليف حسن فتح الباب، الذي فسر مفهوم المخدرات، نشأتها عبر التاريخ، الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية للمخدرات، والسياسة التشريعية في مكافحة المخدرات.

ونظمت مكتبة بولاق الدكرور الثقافية محاضرة بعنوان "عيد النصر"، الذي يوافق 23 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى انتصار القوات المصرية، والشعب المصري والإرادة المصرية على قوات العدوان الثلاثي ببورسعيد، بالإضافة إلى ورشة حكي لقصة "الصغيرة العاقلة"، التي تتناول أهم شيء في حياتنا وهو الماء وبدونه لا توجد حياة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه.

وعقد بيت ثقافة كرداسة حوارا ثقافي حول "أثر الثقافة في حياتنا"، وأقام بيت ثقافة الصف ورشة رسم بعنوان "الريف المصري"، كما نفذت مكتبة الهلال ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ أشكال فنية بالورق المقوى.

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