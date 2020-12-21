خروج «طفل القيصرية» من مستشفى عزل العديسات بعد سلبية العينات

خرج اليوم طفل القيصرية، الذى ولد داخل مستشفى عزل العديسات بالأقصر، وذلك بعد أن تأكد سلبية العينات التى تم سحبها، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبى بالمستشفى.وكان قد نجح الفريق الطبي بمستشفى العديسات للعزل الصحى جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى عزل العديسات، والدكتور محمد عجمي نائب مدير المستشفى، في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة في العقد الثالث من عمرها مصابة بفيروس كورونا، والتي وضعت مولودها داخل المستشفى وحالة الأم والطفل بصحة جيدة..وأجريت الولادة تحت إشراف فريق طبي ضم كل من الدكتور الطيب عبدالعال مدرس أمراض النساء والتوليد بجامعة جنوب الوادي، والدكتور مصطفى يحي أخصائي التخدير، والدكتورة أسماء جمال طبيب النسا والتوليد، والدكتور سعيد الخطيب طبيب الأطفال والمبتسرين، والدكتور عمرو الشاذلي مدير الصيادلة بالمستشفى، وعدد من التمريض بالمستشفى.وأكد الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفى، أن الأم والطفل بصحة جيدة وعافية، كما ذكر أن هذه حالة الولادة الأولى التي تمت بالمستشفى منذ أن تم تخصيصها كمستشفى عزل صحي.وتقدم مدير عام المستشفى، بكل الشكر والتقدير لجميع الطاقم الطبي بالمستشفى من تمريض وفنين معمل وفنيي أشعة وإداريين وأفراد الأمن وعمال النظافة وكافة من يعمل بالمستشفى.