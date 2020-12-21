أموال باهظة.. كم تتكلف ميزانية لاعبى كمال الأجسام؟

النظام الغذائي



رسوم الجيم



المكملات الغذائية



سطر البطل المصري، بيج رامي، التاريخ بعد اقتناصه لقب "مستر أوليمبيا 2020"، محققًا نجاحًا غير مسبوق فى لعبة كمال الأجسام، وبالدخول إلى عالم كمال الأجسام، نجد أن هذه اللعبة الرياضية لا تتطلب تمارين شاقة وتفانيًا فى التدريبات، وإنما تتطلب أيضًا أموالًا باهظة، من شراء أطعمة صحية ومكملات غذائية، ورسوم للجيم.وكتب أحد لاعبي كمال الأجسام، عبر حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا فكرت التخلى عن لعبة كمال الأجسام، يمكنني أن أنقذ عائلتي بحوالي 400 دولار شهريا"، لهذا يتحدث لـ"الدستور" اليوم المدرب والحكم الدولي، محمد محسن، حول كم تتكلف ميزانية لاعب كمال الأجسام شهريا؟يحرص المحترفون فى لعبة كمال الأجسام على متابعة نظامهم الغذائي "بالجرام"، بحسب إرشاد مدربهم الرياضي، فمرة يكون البروتين عاليًا فى أجسامهم ومرة يكون منخفضًا، وهذا ما يحدده المدرب بحسب احتياج الجسم عند ظهور العضلات، كما يجب أن يحتوى نظامهم الغذائي على كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.ويشير المدرب محمد محسن إلى أنه فى حالة "المحترفين" تصبح الميزانية "مفتوحة" لأنهم يحرصون على تناول 6 وجبات يوميا، وفى حالة استعداد لاعب كمال الأجسام للبطولات، يجب تجهيزه بالكميات المطلوبة للجسم، فلا تقل ميزانية الطعام عن 7 أو 8 آلاف جنيه، ويكون سعر قائمة الطعام أقل بالنسبة للاعبي كمال الأجسام الهواة.وتتضمن قائمة طعام لاعبي كمال الأجسام، البروتين الخفيف لإصلاح العضلات، وأيضا الكربوهيدرات لتعويض المجهود، والدهون الصحية، وأطعمة لبناء العضلات وتوفير الطاقة عند ممارسة التمارين، ومن أبرز أنواع الأطعمة لنظامهم الغذائي، دقيق الشوفان، والبيض، والزبادي كامل الدسم، والحليب، والخضروات الطازجة، والفواكه الطازجة واللحوم، والأسماك والمكسرات، والفول، والحبوب الكاملة، وغيرها.الاحتراف يمكن لاعبى كمال الأجسام المحترفين من خوض المنافسات التي تقدم جوائز مالية، كما يمكن لأحد الرعاة أن يتبناهم وينفق على رسوم الاشتراك فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، مقابل مشاركتهم في النشاطات التي يحددها لهم، وفى حالة الهواة، يوضح مدرب كمال الأجسام محمد محسن، أن اللاعبين ينفقون على أنفسهم اشتراك الجيم بمتوسط 250 جنيهًا شهريًا، وهى أموال يمكن أن ينفقها الأشخاص العاديون على القهوة والسجائر وغيرها من الأطعمة غير الصحية.تشكل المكملات الغذائية أمرًا هامًا للاعبي كمال الأجسام، فهى تمد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية والقيم الغذائية اللازمة لزيادة الوزن، كما أن شراءها يكلف اللاعب مئات الدولارات، مثل الواى بروتين whey protein، وهو خليط من البروتينات الكروية المعزولة من مصل اللبن والذى يفصل عن اللبن عند عملية صنع الجبن، ومكملات الأمينو التى تتكلف 10 دولارات، وهى مكملات تحتوى على أحماض أمينية جاهزة للهضم والوصول إلى العضلات فى أسرع وقت.