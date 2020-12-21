رغم كورونا.. انتعاشة كبيرة فى السياحة الداخلية السعودية

تجاوزت السياحة الداخلية السعودية التوقعات خلال وباء كورونا، على الرغم من أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) وصفت عام 2020 بأنه «أسوأ عام على الإطلاق في تاريخ السياحة»، وفقًا لما نقلته «اراب نيوز».فقد كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، أن الوجهات السياحية بشكل عام استقبلت 900 مليون سائح دولي أقل بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 - انخفاضًا بنسبة 72 بالمائة على أساس سنوي.وهذا يترجم إلى خسارة 935 مليار دولار في عائدات الصادرات من السياحة الدولية، أي أكثر من 10 أضعاف الخسارة في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية، حيث كان هناك انخفاض بنسبة 73 في المائة في الوافدين الدوليين إلى الشرق الأوسط مقارنة بالعام الماضي، وكانت أسوأ الشهور في المنطقة هي أبريل (بانخفاض 98٪ على أساس سنوي) ومايو (بانخفاض 96٪).يأتي هذا، فيما أعلنت وزارة السياحة السعودية في سبتمبر الماضي، أن السياحة الداخلية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المسافرين، متجاوزًا التوقعات الرسمية.وفي مقابلة مع «رويترز» في أبريل، قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن السياحة السعودية يمكن أن تنكمش بنسبة تصل إلى 45 في المائة في عام 2020، ومع ذلك، في سبتمبر، أخبر الخطيب بلومبرج أن الارتفاع المفاجئ في السفر الداخلي - 50 في المائة أكثر مما توقعه المسؤولون - ساعد في إنقاذ الأعمال والوظائف، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد.