رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم كورونا.. انتعاشة كبيرة فى السياحة الداخلية السعودية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
السياحة الداخلية
السياحة الداخلية السعودية
أمينة ذكى
طباعة
تجاوزت السياحة الداخلية السعودية التوقعات خلال وباء كورونا، على الرغم من أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) وصفت عام 2020 بأنه «أسوأ عام على الإطلاق في تاريخ السياحة»، وفقًا لما نقلته «اراب نيوز».

فقد كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، أن الوجهات السياحية بشكل عام استقبلت 900 مليون سائح دولي أقل بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 - انخفاضًا بنسبة 72 بالمائة على أساس سنوي.

وهذا يترجم إلى خسارة 935 مليار دولار في عائدات الصادرات من السياحة الدولية، أي أكثر من 10 أضعاف الخسارة في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية، حيث كان هناك انخفاض بنسبة 73 في المائة في الوافدين الدوليين إلى الشرق الأوسط مقارنة بالعام الماضي، وكانت أسوأ الشهور في المنطقة هي أبريل (بانخفاض 98٪ على أساس سنوي) ومايو (بانخفاض 96٪).

يأتي هذا، فيما أعلنت وزارة السياحة السعودية في سبتمبر الماضي، أن السياحة الداخلية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المسافرين، متجاوزًا التوقعات الرسمية.

وفي مقابلة مع «رويترز» في أبريل، قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن السياحة السعودية يمكن أن تنكمش بنسبة تصل إلى 45 في المائة في عام 2020، ومع ذلك، في سبتمبر، أخبر الخطيب بلومبرج أن الارتفاع المفاجئ في السفر الداخلي - 50 في المائة أكثر مما توقعه المسؤولون - ساعد في إنقاذ الأعمال والوظائف، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز مهنئًا «بيج رامي»: لازم نفرح بإنجازات أبنائنا في كل المجالات

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: الأولوية للأطقم الطبية

تأييد المؤبد لرجل الأعمال مجدى يعقوب للاستيلاء على مليار جنيه

على طائرة مصر للطيران.. بعثة الأهلي تسافر إلى النيجر

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

الصين تؤجل إطلاق الصاروخ لونج مارش 8 الجديد

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب

«بيلا تشاو».. عرض مسرحي لفرقة كيان بالإسكندرية