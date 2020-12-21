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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية تعتزم شراء أيروجيت مقابل 4.4 مليار دولار

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
لوكهيد مارتن كورب
لوكهيد مارتن كورب
وكالات
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وافقت شركة الصناعات العسكرية الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن كورب على شراء شركة صناعة محركات صواريخ الفضاء والصواريخ العسكرية الأمريكية "أيروجيت روكيت دين" مقابل 4.4 مليار دولار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال جيمس تايكليت الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن إن "الصفقة ستعزز دعم لوكهيد مارتن للمهام الأمنية الحيوية للولايات المتحدة وحلفائها والمحافظة على الريادة الأمريكية في مجال الفضاء والتكنولوجيا فوق الصوتية".

وقالت لوكهيد مارتن إنها ستدفع 56 دولارا لكل سهم من أسهم "أيروجيت روكيت دين" الموجود مقرها في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حين سينخفض السعر إلى 51 دولار للسهم الواحد بعد صرف التوزيعات النقدية الخاصة السابقة لاتمام الصفقة. وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 4.4 مليار دولار.

وكجزء من الموافقة على الصفقة ستدفع "أيروجيت روكيت دين" توزيعات نقدية خاصة بقيمة 5 دولارات لكل سهم لحملة أسهمها العامة والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم حتى ختام تعاملات يوم 10 مارس 2021، على أن يتم الصرف يوم 24 مارس 2021.

وتضم "أيروجيت روكيت دين" حوالي 5000 عامل وتمتلك 15 موقع عمل أساسي في ختلف أنحاء الولايات المتحدة. وبلغت إيراداتها في 2019 حوالي ملياري دولار.

وتتوقع لوكهيد مارتن اتمام الصفقة خلال النصف الثاني من.2021 وتحتاج الصفقة إلى الوفاء بشروط خاصة لاتمامها بما في ذلك الحصول على موافقة مساهمي أيروجيت والسلطات الأمريكية المعنية.

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