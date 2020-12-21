بومبيو يتهم ايران بهجمات المنطقة الخضراء فى بغداد

اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، الميليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ هجمات الكاتيوشا التي استهدفت مساء أمس محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر صباح اليوم: مرة جديدة تهاجم الميليشيات المدعومة من إيران بشكل صارخ ومتهور مناطق في بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين، داعيًا إلى ضرورة محاسبة هؤلاء المهاجمين الذين وصفهم بالمجرمين، قائلًا: "يستحق الشعب العراقي أن يرى محاكمة هؤلاء المهاجمين".يأتي هذا فيما قال قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سانتكوم)، الجنرال فرانك ماكنزي إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران، قائلًا "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وعن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".والجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا مساء أمس الأحد أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.