غدًا.. البرلمان التركى يناقش أزمتى ليبيا وأفغانستان وميزانية تخلو من الفلاحين والشباب

يناقش البرلمان التركي، غدًا الثلاثاء عددًا من القرارات منها المتعلق بليبيا وأفغانستان فضلًا عن شروع قانون منع انتشار وتمويل أسلحة الدمار الشامل بعد الانتهاء من مباحثات الميزانية عام 2021، وفقًا لما نقل موقع «تي 24» التركي.وقال رئيس البرلمان مصطفى شنتوب، إنه تمت مناقشة مسألة الميزانية التركية يوم الجمعة الماضية حيث شهدت الجلسة تبادل اتهامات بين كلًا من أعضاء حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري.وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة سينوب، باريش كارادنيز: «لا يوجد اعتبار في الميزانية للفلاحين، ولا الشباب، ولا خريجي الجامعات، ولا توجد بها عدالة ولقد تحولت هذه الميزانية إلى ميزانية تخدم شخصًا واحدًا فقط».بينما قال نائب حزب الخير عن مدينة أنقرة، إبراهيم خليل أورال: «أن كل قرش يتم إنفاقه من هذه الميزانية، على الرفاهية والاستثمارات الميتة الخيالية، بينما عامة الشعب جائع، يعد غير مشروع. لقد تملكتكم الغطرسة حتى تقفوا على هذه المنصة، وتقولوا لن تُمنح هذه السلطة لكم! ولكن سيعرف هذا الشعب كيف سيعيدكم إلى عقولكم».