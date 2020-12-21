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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة حقوقية تطالب تركيا بالنظر فى إجراءات معاملة اللاجئين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:43 ص
لاجئين
لاجئين
أمينة ذكى
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دعت شبكة التضامن مع اللاجئين، وهي مجموعة ائتلافية لحقوق الإنسان مقرها الولايات المتحدة، الحكومة التركية لاتخاذ إجراءات بشأن تعاملها مع اللاجئين، لاسيما بعد وقوع العديد من حالات الوفاة بين اللاجئين في مقاطعة فان جنوب شرق تركيا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شبكة التضامن مع اللاجئين.

ودعت الشبكة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تعامل تركيا على مستوى الدولة مع اللاجئين باعتباره «مشكلة تهريب أشخاص»، والتي بدورها تدفع سلطات منطقة الحدود إلى التعامل معهم كقضية أمنية، حسبما ذكرت صحيفة «مورنينج ستار البريطانية»، يأتي التقرير بعد زيارة استغرقت يومين لمقاطعة فان الواقعة على الحدود مع إيران في نوفمبر.

واحتلت المقاطعة عناوين الصحف الدولية هذا الصيف عندما لقي 61 شخصًًا على الأقل حتفهم في غرق سفينة في بحيرة فان في يونيو، وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال ستة أشهر.

تقع البحيرة على بعد 50 كيلومترًا من الحدود، وقد أتاحت في السنوات الأخيرة وسيلة لطالبي اللجوء، وخاصة من أفغانستان وإيران وباكستان، لتجنب نقاط تفتيش الشرطة والدرك التي أقيمت على طول الطرق المتجهة غربًا، حيث يتطلع طالبو اللجوء إلى شق طريقهم إلى اليونان التي يرون أنها بوابة إلى أوروبا الغربية.

كما نشر التقرير روايات شخصية من المسؤولين الأتراك، الذين تم تهديدهم بالاحتجاز بسبب مساعدة اللاجئين، حيث قال أحد المسؤولين إن تقديم قطعة خبز للمجموعة سيعتبر جريمة، كما أشار التقرير إلى أن الوفد الخاص بالمنظمة مُنع من زيارة مقابر لضحايا مجهولي الهوية أو وضع زهور القرنفل تخليدًا لذكرى من ماتوا في المأساة.

وأضافت أن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في قرى حدودية متهمين بمساعدة اللاجئين يواجهون عقوبات قاسية وتطلق عليهم قوات الأمن التركية والإيرانية النار بانتظام، مشيرة إلى وفاة ثمانية من سكان فان على الأقل في ظل هذه الظروف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

علاوة على ذلك، تستخدم أنقرة اللاجئين «كوسيلة للابتزاز ضد أوروبا»، على حد قولها.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدفع المزيد من اللاجئين إلى حدود أوروبا في تحدٍ لاتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، والذي شهد تعهد تركيا بالمساعدة والسفر بدون تأشيرة لمواطنيها وتسريع محادثات العضوية في الاتحاد الأوروبي مقابل مساعدتها في الحد تدفق المهاجرين العابرين إلى أوروبا.

فيما وصل إجمالي 21000 لاجئ إلى فان حتى الآن هذا العام، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، مع منع حوالي 16000 من الدخول وحوالي 4500 دخلوا بشكل غير قانون.

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