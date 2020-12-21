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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة ألمانية تصدر اليوم حكمًا فى قضية الهجوم على كنيس يهودى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
محكمة ألمانية
محكمة ألمانية
وكالات
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تصدر محكمة ألمانية اليوم الإثنين حكمها في قضية الهجوم الإرهابي اليميني على كنيس يهودي في مدينة هالة بشرق البلاد بعد 14 شهرًا من وقوع الحادث.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اعترف ستيفان بالييت، وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 28 عاما، بمحاولة اقتحام كنيس يهودي في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي، في 9أكتوبر من العام الماضي.

ولم يتمكن المنفذ من دخول الكنيس ولكنه قتل امرأة تعرف باسم جانا إل كانت تمر بجوار الكنيس، قبل أن يقتل كيفين إس، وهو شاب في متجر للكباب.

وتم اتهامه بارتكاب هذه الجرائم كما وجهت إليه تهمة محاولة قتل 51 من المصلين في الكنيس في ذلك الوقت.

وعبر المتهم خلال المحاكمة عن وجهات نظر عنصرية ومعادية للسامية.

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