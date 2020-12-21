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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ازدحام وخمور.. انتقادات لأردوغان بسبب مأدبته مع الكاظمى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:38 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
أمينة ذكى
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واجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات واسعة على شرف المأدبة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفقًا لما نقل موقع Tele1 الإلكتروني.

وانتقد الكثيرون أردوغان لاقامته المأدبة في وسط تفشي فيروس كورونا، حيث قال أتراك: "كل مكان مغلق، وفي كل مكان هناك من يخضع للحجر الصحي، لكن هناك أغنية ورقصة في القصر".

وكان أردوغان قد أقام الخميس الماضي، مراسمًا مع الرئيس العراقي لتوقيع اتفاقيات جديدة، وحضر العشاء الذي أعقب هذا الحدث العشرات من الأشخاص، بينما فرضت تركيا عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد وأعلنت أنها ستفرض حظرًا آخر على الرحلات قبل ليلة رأس السنة الجديدة.

كما يواجه المواطنون عقوبات شديدة نسبيًا إذا تم القبض عليهم في الخارج بدون أقنعة ولكن في حفل القصر، يبدو أن المدعوين لا يبتعدون اجتماعيًا.

كما أنه قبل يومين من المأدبة، اندلع نقاش في البرلمان التركي حيث اشتكى نائب حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي من الفقر والجوع في تركيا، ورد نائب حزب العدالة والتنمية شاهين تين أن الناس يمكن أن يأكلوا "الخبز الجاف" وهذا يعني أنه لا يوجد جوع.

وتم انتقاد المأدبة أيضًا بسبب وجود الخمور على الطاولات فيما تصدر هاشتاج «#KülliyedeRakı» بمعنى «الراكي في القصر»، موقع «تويتر» في تركيا، بعد نشر صور المأدبة.

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