المكسيك تسجل 6870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و326 وفاة

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 6870 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و326 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و320 ألفًا و545 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى118 ألفًا و202.وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.