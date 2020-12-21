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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تفرض حظرا على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:49 ص
الخطوط الكندية
الخطوط الكندية
أ ش أ
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قررت الحكومة الكندية فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة إلى كندا من المملكة المتحدة لمنع انتشار سلالة جديدة من كوفيد-19، وفقًا لشبكة "سي تي في نيوز" الكندية الإخبارية.

ونقلت الشبكة عن مصادر حكومية بارزة أن حظر السفر يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الإثنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن التقى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أعضاء حكومته في وقت سابق اليوم الأحد لمناقشة السلالة الجديدة، التي يحتمل أن تكون أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر حاليا في المملكة المتحدة.

ودعا زعماء المعارضة الفيدرالية ترودو إلى فرض حظر سفر على المملكة المتحدة ردا على اكتشاف السلالة الجديدة الخطيرة.

وأغلقت عدة دول أوروبية بالفعل حدودها أمام المسافرين البريطانيين، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وهولندا.

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