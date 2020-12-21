إصابات كورونا فى الأرجنتين تتجاوز 1.54 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية أنه تم تسجيل ما يصل إلى 4116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و541 ألفًا و285 شخصا.وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 41813 حالة بعد وفاة 50 حالة جديدة، وفقًا لوزارة الصحة، فيما تعافى مليون و368 ألفًا و346 مريضا بفيروس كورونا في الأرجنتين.وشهدت الأرجنيتن أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 3 مارس الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.