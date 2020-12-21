رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف حالة من السلالة الجديدة لكورونا فى إيطاليا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
اكتشاف سلالة جديدة
اكتشاف سلالة جديدة لكورونا
وكالات
طباعة
اكتُشفت في إيطاليا حالة إصابة بالسّلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجدّ، التي يُشتبه في أنّها معدية بشكل أكبر وتنتشر في جزء من بريطانيا، وقد قرّرت روما على الأثر تعليق الرّحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت وزارة الصحّة، في بيان، إنّه تمّ اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيطاليا بمستشفى سيليو العسكري في روما.

وقد حدّد المستشفى "جينوم فيروس سارس-كوف-2" لدى ذلك الشخص الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجديدة التي كانت اكتُشفت في بريطانيا خلال الأسابيع الفائتة.

وكان المريض قد عاد مؤخرًا من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع أقاربه للحجر حاليًا، وفقًا للمصدر ذاته.

وقد علّقت إيطاليا الرحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "أطلقت المملكة المتحدة تحذيرًا يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس، ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك سنوقع، مع وزير الصحة، مرسومًا يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا".

ووفقا لقناة "سكاي تي جي-24" الإخبارية، فقد حظرت بالفعل عمليات الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة المتحدة من فيوميتشينو، المطار الرئيسي في روما.

وذكر بيان صادر عن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا بعد الظهر: "وقّعتُ أمرًا جديدًا بتعليق الرحلات الجوّية من بريطانيا ومنع دخول الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيّام الـ14 الماضية إلى إيطاليا".

وأضاف البيان: "يتوجّب على أيّ شخص موجود في إيطاليا وقدم من هذه المنطقة، إجراء فحص عادي أو سريع".

وخلص سبيرانزا إلى أنّ "سلالة كورونا التي اكتُشفت مؤخّرًا في لندن مثيرة للقلق، وسيتعيّن التحقق فيها بعمق من قبل علمائنا، وإلى أن يتمّ ذلك نختار المسار الأكثر حذرًا".

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة غداة إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنجلترا وجزء من شرقها، بعد اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد- 19 في هذه المناطق.

موضوعات متعلقة

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

مزرعة الرعب| إنتاج أغلى سُم فى العالم مقابل 10 آلاف دولار للتر (فيديو)

تأييد المؤبد لرجل الأعمال مجدى يعقوب للاستيلاء على مليار جنيه

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

الصين تؤجل إطلاق الصاروخ لونج مارش 8 الجديد

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة بالجيزة تحتفي بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

تواجده سبق بناء الأهرامات.. خرافات حول تمثال أبوالهول

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب