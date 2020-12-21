اكتشاف حالة من السلالة الجديدة لكورونا فى إيطاليا

اكتُشفت في إيطاليا حالة إصابة بالسّلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجدّ، التي يُشتبه في أنّها معدية بشكل أكبر وتنتشر في جزء من بريطانيا، وقد قرّرت روما على الأثر تعليق الرّحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت وزارة الصحّة، في بيان، إنّه تمّ اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في إيطاليا بمستشفى سيليو العسكري في روما.وقد حدّد المستشفى "جينوم فيروس سارس-كوف-2" لدى ذلك الشخص الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجديدة التي كانت اكتُشفت في بريطانيا خلال الأسابيع الفائتة.وكان المريض قد عاد مؤخرًا من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع أقاربه للحجر حاليًا، وفقًا للمصدر ذاته.وقد علّقت إيطاليا الرحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "أطلقت المملكة المتحدة تحذيرًا يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس، ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك سنوقع، مع وزير الصحة، مرسومًا يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا".ووفقا لقناة "سكاي تي جي-24" الإخبارية، فقد حظرت بالفعل عمليات الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة المتحدة من فيوميتشينو، المطار الرئيسي في روما.وذكر بيان صادر عن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا بعد الظهر: "وقّعتُ أمرًا جديدًا بتعليق الرحلات الجوّية من بريطانيا ومنع دخول الأشخاص الذين مكثوا هناك خلال الأيّام الـ14 الماضية إلى إيطاليا".وأضاف البيان: "يتوجّب على أيّ شخص موجود في إيطاليا وقدم من هذه المنطقة، إجراء فحص عادي أو سريع".وخلص سبيرانزا إلى أنّ "سلالة كورونا التي اكتُشفت مؤخّرًا في لندن مثيرة للقلق، وسيتعيّن التحقق فيها بعمق من قبل علمائنا، وإلى أن يتمّ ذلك نختار المسار الأكثر حذرًا".وتأتي هذه الخطوة المفاجئة غداة إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إعادة إغلاق لندن وجنوب شرق إنجلترا وجزء من شرقها، بعد اكتشاف سلالة جديدة من كوفيد- 19 في هذه المناطق.