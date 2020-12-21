«من غرفة النوم إلى إيذاء طفلتهما».. رحلة أحمد حسن وزينب من أجل «الدولارات»

الطفلة إيلين



الحجاب



وفاة والدها



الاعتزال المزيف



فيديو الخيانة



تصوير زوجته أثناء نومها



"الدولارات واللايكس".. هما قبلة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب في الحياة، يفعلان كل ما يخطر بالبال والخاطر من أجل ارتفاع عدد المشاهدات الخاصة بهم بالفيديوهات المنشورة عبر قناة "يوتيوب" وصفحاتهم الرسمية.مواقف وأزمات عديدة اختلقها الثنائي من أجل المال، وجمع المتابعين حولهما وكان أبرزها تعريض ابنتهما إيلين للخطر، والتربح من هذه الفيديوهات، التي تحقق هدفهما الأساسي وهو العيش فى حياة مرفهة على حساب تلك الطفلة البريئة، أو حتى أنفسهما.في 18 من شهر سبتمبر لهذا العام، نشر كل من زينب وأحمد حسن فيديوهات لابنتهما حديثة الولادة وهما يجبراها على البكاء، الأمر الذى أثار ضدهما غضب رواد السوشيال ميديا.بعد الإفراج عنهما في قضية فزع طفلتهما وإجبارها على البكاء، نشر اليوتيوبر أحمد حسن وزينب صورًا جديدة على صفحتهما الشخصية عبر "فيسبوك"، حيث ظهرت زينب بحجاب وبنطال جينز داخل حديقة منزلهما ودون الزوجين على الصور بداية جديدة، وجمعوا الكثير من "اللايك" على هذه الصورة.في 4 من يونيو استغل اليوتيوبر أحمد حسن لحظات ضعف وحزن زينب على رحيل والدها وفراقه للحياة، فى تقديم فيديو جديد عبر موقع "يوتيوب"، لمجرد الحصول على مزيد من المشاهدات و"اللايك" والـ "شير"، وبالتالى زيادة أرباحه ودخله من مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور وفيديو لها وهي تبكي ومنهارة لينتهي بها الحال طريحة الفراش في المستشفى.في منتصف شهر سبتمبر نشر أحمد حسن مقطع فيديو جديد من أجل الاعتذار لجمهوره، يعلن فيه اعتزاله اليوتيوب للأبد، موضحًا فيه قصة حياته قبل موجة الفيديوهات المثيرة للجدل التى تصدر بها وزوجته مواقع التواصل لفترة طويلة، إلا أنه لم تمر أيام على خبر اعتزاله المجال ونشر فيديو وصور جديدة تجمعه بعائلته التي يتربح من ورائهم.في نهاية شهر يناير الماضي، احتل أحمد حسن وزينب ثنائى الـ"يوتيوبر" الشهير، اهتمام رواد السوشيال ميديا بفيديو دخوله عليها فى المنزل بعروسه الجديدة الموديل نورا محمد، وهما مرتديان بدلة وفستان زفاف.واعتدت زينب بالضرب على زوجها أحمد حسن وعلى نورا التى دخلت معه إلى المنزل كونها زوجته الجديدة، وأنهارت زينب وطلبت الطلاق منه حيث رأت أنه خانها.في 23 من شهر أغسطس لعام 2019 شارك أحمد مُتابعيه، بمقطع فيديو جديد من داخل غُرفة نومه، خلال قضائه برفقة زوجته زينب العطلة الصيفية، في "بالي"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام.وأوضح الفيديو، الثنائي، وهما نائمان على السرير بملابس النوم، حيث ارتدت "زينب" بيجامة برتقالي، من الستان، في حين ظهر أحمد حسن، بـ تيشيرت وشورت.وتضمن المقطع، لحظة استيقاظ الثنائي، ونزولهما إلى "حوض الاستحمام" الخاص سويًا.وعلق "حسن" على المقطع، قائلًا: "شوفوا النطة دي.. وقعنا على وشنا".الأمر الذي تفاعل معه العديد من متابعيهما، بين مُتقبلي الأمر، بكونه لحظة ساخرة، وبين منتقديه، فعلق أحدهما قائلًا: "انت مصور مراتك وهي نايمة".