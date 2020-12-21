ماجدة عز.. حكاية أول امرأة عربية تحكم مباراة كرة قدم

مارست ماجدة عز رياضة الجمباز في النادي الأهلي وعمرها لا يتجاوز عمر الثماني سنوات، وحققت بطولة الجمهورية للناشئات وذلك عام 1955، لتترك «الجمباز» وتتجه لممارسة رياضة «تنس الطاولة» عام 1963، وتحقق أيضًا بطولة الجمهورية.وفجأة تتحول ماجدة عز إلى ممارسة رياضة كرة القدم هواياتها الأولى مع نادي الشمس تحت قيادة أنيس عطية، وكانت «ماجدة» أول امرأة تحكم مباراة للاعبي كرة القدم للرجال.يذكر أن ماجدة فهمي عز أهلاوية بالوراثة، تزاول النشاطات الرياضية داخل القلعة الحمراء، ونجماها المفضلان صالح سليم ورفعت الفناجيلي.وتوفيت ماجدة عز، في 11 نوفمبر 2011 بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم نقلها إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي ودخلت في غيبوبة، إلى أن توفيت وشيعت من مسجد السيدة نفيسة.