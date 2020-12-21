كوريا الجنوبية تسجل 926 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 926 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أول تراجع عن أكثر من ألف حالة منذ ستة أيام بسبب انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع.وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الاصابات الجديدة يتضمن 892 إصابة محلية، مما رفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 50 الفا و591 شخصا.وأعلنت السلطات الصحية في البلاد عن 24 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى.698 وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات 35الفا و155 حالة، بزيادة 433 عن اليوم السابق.