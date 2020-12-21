«دول بتوع السيما».. حكاية مشهد لسعاد حسنى سبب الرعب فى القاهرة

سادت حالة من الدهشة في شوارع القاهرة، وهم يشاهدون امرأة يجرها رجلًا مرتديًا بدلة طيار وهو يسحبها من يدها وشعرها على الأرض، حسبما نشرت مجلة "الشبكة" اللبنانية في عام 1969.وقالت المجلة، إن هذا الحدث كان في وقت الفجر، حيث وقف باعة الصحف وباعة اللبن وقلة من الناس الذين بدأوا يتوجهون إلى أعمالهم ليشاهدوا هذا الموقف المثير، وتزايدت الهمسات، منهم من قال إنها زوجة خائنة، والبعض الأخر توقع أن يقتلها هذا الشخص، وقال آخرون بإنهم لا يجب أن يظلموها ربما كان ذلك في منزلهما وقد تكون خناقة زوجية.وحاول البعض التدخل لمنع سحل الزوجة الحسناء على أسفلت الشارع، وتدخل رجال الشرطة لمنع هؤلاء الأشخاص الفضوليين، ليأتي صوت من بعيد يقول "ستوب".وبعد توقف المخرج عن التصوير، ضحكت سعاد حسني كثيرًا في وجه الفنان إبراهيم خان، ليفاجئ الجميع بأنه مشهد سينمائي، فالبعض قال: "دول بتوع السيما"، و"لازم دي بقى الست سعاد حسني".وكان هذا المشهد من فيلم "غروب وشروق" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر، من إخراج كمال الشيخ ومصطفى جمال الدين "مساعد مخرج"، وتأليف جمال حماد وقصة وسيناريو وحوار لرأفت الميهي.يذكر أن فيلم "غروب وشروق" يدور حول حكاية عصام الذي يشعر أعقاب حريق القاهرة، بالذنب من جراء خيانته لصديقه سمير حين عبث مع زوجته مديحة، فيقرر عصام أن ينتقم من والد مديحة الذي ضغط عليه للزواج من مديحة درءًا للفضيحة.