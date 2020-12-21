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الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول ومنظمات تدعو رئيس إفريقيا الوسطى الأسبق لإلقاء السلاح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:58 ص
فرانسوا بوزيزيه
فرانسوا بوزيزيه
وكالات
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دعت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الرئيس الأسبق لجمهورية إفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه وجماعات مسلحة تشن هجومًا يهدف لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 27 ديسمبر، إلى وضع السلاح جانبًا.

وجاء في بيان مشترك، أن هذه الدول والمؤسسات الشريكة لجمهورية إفريقيا الوسطى «تطلب أن يضع بوزيزيه والجماعات المسلحة الحليفة له السلاح جانبًا على الفور، وأن يمتنعوا عن أي نشاط مزعزع للاستقرار، وأن يحترموا قرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 ديسمبر 2020»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية،.

وتصاعد التوتر في إفريقيا الوسطى بعد يومين من إطلاق تلك الجماعات المسلحة هجومًا، واتهمت الحكومة فرانسوا بوزيزيه، الأربعاء، بتجهيز مخطط لزعزعة استقرار البلد، بعد أن حرمته المحكمة الدستورية من المشاركة في الاقتراع.

وأضاف الموقعون، أن مجموعة الخمس وشركاءها يعتبرون أنه يجب عقد الانتخابات في 27 ديسمبر احترامًا للمهل الدستورية، ويدينون كل المناورات والمحاولات لإدخال البلاد في مرحلة انتقال سياسي جديد، في انتهاك لدستور إفريقيا الوسطى.

وشهدت جمهورية إفريقيا الوسطى حربًا أهلية مدمرة، بعد أن أسقط تحالف جماعات مسلحة ذات أغلبية مسلمة «يطلق عليها اسم سيليكا» نظام فرانسوا بوزيزيه عام 2013.

وخلفت المواجهات بين «سيليكا» وميليشيات ذات غالبية مسيحية وإحيائية تسمى «انتي بالاكا» آلاف القتلى.

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