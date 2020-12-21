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الولايات المتحدة تراقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تُراقب السلطات الأمريكية "بعناية شديدة" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في المملكة المتحدة لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن الأحد مسؤولون رفيعون في قطاع الصحة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التطعيم الحكومي إنّ المسؤولين الأمريكيين "لا يعرفون بعد" ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن بالطبع ندرس هذا الأمر بعناية شديدة"، مؤكّدًا أنّه في الوقت الحاليّ لا يبدو أنّ هناك أيّ سلالة من الفيروس تُقاوم اللقاحات المتاحة.

وتابع السلاوي: "أعتقد أنّ هذه السلالة المحدّدة في المملكة المتحدة، من غير المرجّح أن تُفلِت" من الاستجابة المناعيّة التي يوفّرها اللقاح.

بدوره قال الأدميرال بريت جيروير، المسؤول عن الإشراف على حملة اختبارات فيروس كورونا: "لا أعتقد أنّ هناك أيّ سبب يدعو إلى القلق في الوقت الحالي".

وردا على سؤال حول إمكانية أن تحذو الولايات المتحدة حذو الدول الأوروبية التي علقت الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، أوضح جيروير "لا أعتقد حقا أننا بحاجة إلى فعل هذا في الوقت الحالي".

وقد أعطت مجموعة من الخبراء الأمريكيّين موافقتها على توصياتٍ لتلقيح مجموعات جديدة من الأشخاص بدءًا من عمر 75 عامًا وما فوق بالإضافة إلى 30 مليون شخص آخرين يعملون في الخطوط الأماميّة، بينهم مدرّسون وعمّال بقالة وعناصر شرطة.

وسيتمّ تسليم نحو ثمانية ملايين جرعة إضافية من اللقاحات الإثنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة: مليونا لقاح من لقاحات فايزربايونتيك و5،9 ملايين من لقاح موديرنا الذي حصل على الضوء الأخضر من السلطات الصحية الجمعة.

وأعلن السلاوي أن أول جرعة من لقاح موديرنا "ستُعطى على الأرجح صباح الإثنين".

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