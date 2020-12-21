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إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:37 ص
كريم بنزيمة
كريم بنزيمة
وكالات
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واصل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد مستواه المبهر بتسجيل هدف وتقديم تمريرتين حاسمتين خلال الفوز خارج الأرض 3-1 على إيبار ليتساوى حامل اللقب في النقاط مع أتليتيكو مدريد في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" منح المهاجم الفرنسي انطلاقة مذهلة لريال بهز الشباك في الدقيقة السادسة من استغلال لتمريرة رودريجو ليسدد بهدوء رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات.

وابتكر الهدف الثاني في الدقيقة 13 بعد أن راوج مدافعا على خط المرمى ومرر للخلف نحو لوكا مودريتش على حدود منطقة الجزاء ليسدد أعلى الشباك من لمسة واحدة.

وعاد إيبار لأجواء اللقاء حين قلص كيكي غارسيا الفارق بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 28.

لكن فريق المدرب زين الدين زيدان ضمن الانتصار بهدف ثالث عبر لوكا فازكيز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من بنزيمة ليحقق ريال فوزه الخامس على التوالي بجميع المسابقات.

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