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د. محمد الباز
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محمد العسيري

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
حسين فهمى
حسين فهمى
وائل توفيق
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قال الفنان حسين فهمي، إنه تعرض في بدايات عمله لحرب خفية من الفنان عبد الحليم حافظ، بعدما حقق شهرة واسعة من أفلامه السينمائية.

وأشار أثناء وجوده في برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة قناة "دي إم سي"، إلى أنه حقق شهرة واسعة من خلال أفلامه، لكن تعرض لحملة من الانتقادات الواسعة في الصحافة المصرية، وهو ما قابله باستغراب شديد، خاصة وأن الجمهور يشيد بما يقدمه في أفلامه.

وحكى فهمي، أن المصور وحيد فريد شرح له هذه الإشكالية، بأن الفنان عبد الحليم حافظ لن يترك له الأمر يمر مرور الكرام، خاصة وأن الفتيات أصبحن يحملن صورته تحت وساداتهن، في الوقت الذي لا يريد فيه عبد الحليم حافظ أن يشاركه أحد في جماهيريته.

وأكد أن الفنانة سعاد حسني رفضته في أول أفلامه السينمائية التي ترشح لها "الحب الضائع"، لكنه لم يكن فهم أسباب هذا الرفض وقتها، لأنه كان لا يزال في البدايات، لذا لم يحقق له الأمر مشكلة وقتها، لكنه بعدها شارك معها في فيلم "خلي بالك من زوزو".

وأعرب الفنان حسين فهمي أنه لم يكن يحب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إطلاقًا.

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