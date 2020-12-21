البرازيل: 408 وفيات و25445 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلة عن تسجيل 408 وفيات و25445 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في حصيلة استثنيت منها ولاية ساو باولو.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن الأرقام المنشورة تفتقد إلى أرقام ولاية ساو باولو بسبب مشكلات فنية.الجدير بالذكر أن ساو باولو تعد أكبر ولايات البرازيل من حيث عدد السكان في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.