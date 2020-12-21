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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تحجر أسبوعين على القادمين من بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:19 ص
جائحة كورونا
جائحة كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على جميع القادمين من بريطانيا اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أعلنت الوزارة في بيان لها: "بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، ومن أجل مصلحة الصحة العامة، يجب خضوع الوافدين إلى مطاري لارنكا وبافوس من بريطانيا لعزلة ذاتية 14 يومًا، أو 10 أيام شرط أن يجتازوا الفحص الطبي بنتيجة سلبية".

وأضافت: "خلال فترة العزلة الذاتية، وفي حال ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا، يجب استشارة الطبيب للحصول على مساعدة طبية".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

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