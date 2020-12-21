رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإسترلينى يهبط مع ظهور سلالة جديدة من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:42 ص
الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
وكالات
طباعة
هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.82 في المئة، وذلك بعد فرض بريطانيا قيودًا جديدة صارمة لمواجهة سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا وعدم إحراز تقدم نحو الاتفاق لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة البريطاني إنه من الممكن أن تظل لندن ومناطق جنوب شرق بريطانيا خاضعة لقيود أكثر صرامة لبعض الوقت من أجل القضاء على سلالة فيروس كورونا الجديدة، في حين أغلقت العديد من الدول الأوروبية أبوابها أمام القادمين من المملكة.

كما أصرت بريطانيا في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يفتح التكتل الطريق أمام اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما قوبل برد سريع من المفاوض الأوروبي الذي دافع عن حق الاتحاد في حماية مصالحه.

وعند الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش، هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.82 في المئة لتبلغ قيمته 1.3417 دولار.

موضوعات متعلقة

توجيه من الحكومة بالتيسير على المواطنين الذين سيتلقون تطعيم كورونا

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا: الأولوية للأطقم الطبية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

ليل يعزز صدارته للدورى الفرنسى بتعادله مع باريس

أيام زمان

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

«كونت معه ثنائى».. هل فضلت نجلاء فتحى أحمد زكى على عادل إمام؟

ماجدة عز.. حكاية أول امرأة عربية تحكم مباراة كرة قدم

حكاية صورة.. حسن شحاتة يتدرب عاريًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب

«بيلا تشاو».. عرض مسرحي لفرقة كيان بالإسكندرية

مصاب بـ«اعتزال مزمن».. كيف عاد عمرو حسن بعدما اعتزل عدة مرات ؟