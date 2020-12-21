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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هل احترقت سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أم حيلة دعائية؟

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:27 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
هاجر رضا
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أعلن اليوتيوبر أحمد حسن، في بث مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، احتراق سيارته، حيث ظهر فى الب اشتعال النيران في سيارته الجديدة أعلى الطريق الدائري، وذلك خلال تواجده مع زوجته وابنته بداخلها.

وأثار فيديو أحمد حسن جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتلى اسمه وزوجته محركات البحث من جديد، كما حدث منذ أيام قليلة مع ميخائيل ليتفين، وهو مدوّن فيديو روسي، الذي قرر حرق سيارته طراز "مرسيدس إيه إم جي سي 63" (Mercedes-AMG GT 63 S)، في مشهد غريب من نوعه.

سيارة اليوتيوبر الروسي بلغ ثمنها 170 ألف دولار، وقرر حرق سيارته وسط حقل عشبي، نظرًا لتعطلها بكثرة أكثر من مرة، وحقق الفيديو الذي تم تحميله منذ 24 ساعة، أكثر 10 ملايين مشاهدة.

ولا يعرف أحد حقيقة القصة وراء فيديو "ليتفين"، سواء كان ذلك عمل بملء إرادته أو بسبب الانزعاج المطلق من السيارة أو مجرد حيلة دعائية، مثل الادعاء بأن السيارة المذكورة أعلاه أسقطت بمروحية.

ووقع اليوتيوبر أحمد حسن فى ذات المشكلة، حيث ذكر اسم الشركة الخاصة بسيارته أكثر من 12 مرة، وتفاعل معه روّاد السوشيال ميديا، ووصل عدد متابعي الفيديو أكثر من 100 ألف شخص.

وقال اليوتيوبر أحمد حسن: "يا جماعة دي عربيتي ماشي بيها أنا ومراتي زينب وبنتي وراكب العربية فجأة طلعت دخان وولعت بينا واحنا في الطريق، العربية دي تمنها مليون جنيه وبقت كوم تراب، بتولع وإحنا ماشيين في الطريق جواها".

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