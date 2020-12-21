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حكاية صورة.. حسن شحاتة يتدرب عاريًا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:10 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
وائل توفيق
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كان مدير المنتخب المصري الأسبق ولاعب نادي الزمالك السابق حسن شحاتة، يحب التدريب في فصل الصيف، بدون قميص على جسده، حسبما كشف إحدى المجلات المصرية.

وكتبت المجلة تحت عنوان "أبو علي يفضل التدريب عاريًا"، أن لاعب الزمالك يتدرب بدون قميص، بسبب أن القميص يسبب له بعض التوتر أثناء التدريب، لأنه يكون ضيقًا عليه، ويحد حركته.

وأشارت المجلة، إلى أن حسن شحاتة لا يستطيع أن يفعل ذلك في المباريات، فهو يقوم بارتداء القميص في مباريات فريقه الزمالك أو منتخب مصر.

يذكر أن حسن شحاته، لعب لنادي الزمالك وكاظمة والعربي وحاز جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970، واعتزل عام 1983.

وعمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعدّ أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري.

وقاد حسن شحاتة المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُّ أكثَرَ منتخب أفريقي حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.

كما صعد بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو ثاني أفضل تصنيف لمنتخبات أفريقيا.

كما حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب في أفريقيا لعام 2008. وصنف كأفضل مدرب في أفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم وجرى اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين في تاريخ القارة الأفريقية.

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