بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

تلقت أم نجلاء فتحي مكالمة تليفونية من مجهول يقول لها فيها: «يا مدام أنا عاوز انبهك لحاجة، فيه واحد بييجي ياخد نجلاء من الاستوديو كل يوم، وانتي عارفة كلام الناس»، وهنا قاطعته أم نجلاء فتحي لتقول له: «أنا عارفة الواحد ده كويس، وعاوزة أقولك إنه بييجي ياخدها من البيت كمان، ويرجعها تاني بعد التصوير»، حسبما ذكرت نجلاء فتحي لمجلة «الكواكب».وتابعت فتحي: «حين انتهت الأم من كلامها اندهش صاحب المكالمة بقوة، وقال لها: يا هانم أنا متأسف، مكنتش أعرف حضرتك عارفة، فقالت له الأم: بنتي لازم يكون معاها راجل يحميها، وأخيرًا لقته».أما عن الشخص المقصود، فكان المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، والقصة بدأت حين اشتركت نجلاء فتحي في فيلم «ابن الشيطان»، فوجد حسام فيها خامة نجاح، وقال لكل من حوله: «نجلاء فنانة موهوبة وطاقة متفجرة، وأنا أتنبأ لها بأنها ستكون واحدة من ألمع الأسماء في مصر خلال الأعوام المقبلة»، وسمعت نجلاء ما قاله حسام الدين في وقت لم تكن الأفلام التي مثلتها قد حققت النجاح الذي كانت تتطلع إليه، وراحت تحمل كل يوم أخبار حسام الدين مصطفى لأمها، وكيف يبذل أقصى جهده ليكون عملها على ما يرام، وقبل أن ينتهي فيلم «ابن الشيطان» وقعت «فتحي» عقدًا لفيلم «نهاية الشياطين» مع حسام الدين مصطفى أيضًا.وفي ذلك الوقت، طارت الشائعات بقصة الحب العنيفة التي تربط نجلاء بحسام، وحين واجهت مجلة «الكواكب» نجلاء فتحي وحسام الدين مصطفى بالشائعة ضحكا بقوة، وقالت نجلاء: «هناك قصد أن أنعزل عن أي مخلوق، وهؤلاء الذين رموني بالشائعات كرهوا تفضيل حسام الدين مصطفى لي»، ولفتت إلى أن حسام الدين مصطفى مخرج رائع لا يشرب الخمر ولا يدخن ولا يسهر حتى الصباح، وإن حدثت سهرة فإنه يودعها حتى باب البيت، ولا سر في تلك العلاقة ولا طلاسم، وأمها تعرف تمامًا حتى أنه يقوم بتوصيلها من البيت للبلاتوه ومن البلاتوه للبيت.أما حسام الدين مصطفى فضحك، وقال إنها زمالة فقط وصداقة يحبها، وكانت زوجته قد سمعت بالشاعة فراحت تضحك بقوة، وواصل «حسام»، إن زوجته تعرف طبيعة عمله، وتعرف الألفة بين المخرج والبطلة كثيرًا ما تفسر على أنها تحمل أشياء أخرى.وقال حسام: «صداقتي لنجلاء حقيقية والحب إشاعة، وليست هناك أي أبعاد أخرى لصداقتي لنجلاء فتحي»، حسبما ذكرا لمجلة «الكواكب».