رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:58 ص
نجلاء فتحى
نجلاء فتحى
ايهاب مصطفى
طباعة
تلقت أم نجلاء فتحي مكالمة تليفونية من مجهول يقول لها فيها: «يا مدام أنا عاوز انبهك لحاجة، فيه واحد بييجي ياخد نجلاء من الاستوديو كل يوم، وانتي عارفة كلام الناس»، وهنا قاطعته أم نجلاء فتحي لتقول له: «أنا عارفة الواحد ده كويس، وعاوزة أقولك إنه بييجي ياخدها من البيت كمان، ويرجعها تاني بعد التصوير»، حسبما ذكرت نجلاء فتحي لمجلة «الكواكب».

وتابعت فتحي: «حين انتهت الأم من كلامها اندهش صاحب المكالمة بقوة، وقال لها: يا هانم أنا متأسف، مكنتش أعرف حضرتك عارفة، فقالت له الأم: بنتي لازم يكون معاها راجل يحميها، وأخيرًا لقته».

أما عن الشخص المقصود، فكان المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، والقصة بدأت حين اشتركت نجلاء فتحي في فيلم «ابن الشيطان»، فوجد حسام فيها خامة نجاح، وقال لكل من حوله: «نجلاء فنانة موهوبة وطاقة متفجرة، وأنا أتنبأ لها بأنها ستكون واحدة من ألمع الأسماء في مصر خلال الأعوام المقبلة»، وسمعت نجلاء ما قاله حسام الدين في وقت لم تكن الأفلام التي مثلتها قد حققت النجاح الذي كانت تتطلع إليه، وراحت تحمل كل يوم أخبار حسام الدين مصطفى لأمها، وكيف يبذل أقصى جهده ليكون عملها على ما يرام، وقبل أن ينتهي فيلم «ابن الشيطان» وقعت «فتحي» عقدًا لفيلم «نهاية الشياطين» مع حسام الدين مصطفى أيضًا.

وفي ذلك الوقت، طارت الشائعات بقصة الحب العنيفة التي تربط نجلاء بحسام، وحين واجهت مجلة «الكواكب» نجلاء فتحي وحسام الدين مصطفى بالشائعة ضحكا بقوة، وقالت نجلاء: «هناك قصد أن أنعزل عن أي مخلوق، وهؤلاء الذين رموني بالشائعات كرهوا تفضيل حسام الدين مصطفى لي»، ولفتت إلى أن حسام الدين مصطفى مخرج رائع لا يشرب الخمر ولا يدخن ولا يسهر حتى الصباح، وإن حدثت سهرة فإنه يودعها حتى باب البيت، ولا سر في تلك العلاقة ولا طلاسم، وأمها تعرف تمامًا حتى أنه يقوم بتوصيلها من البيت للبلاتوه ومن البلاتوه للبيت.

أما حسام الدين مصطفى فضحك، وقال إنها زمالة فقط وصداقة يحبها، وكانت زوجته قد سمعت بالشاعة فراحت تضحك بقوة، وواصل «حسام»، إن زوجته تعرف طبيعة عمله، وتعرف الألفة بين المخرج والبطلة كثيرًا ما تفسر على أنها تحمل أشياء أخرى.

وقال حسام: «صداقتي لنجلاء حقيقية والحب إشاعة، وليست هناك أي أبعاد أخرى لصداقتي لنجلاء فتحي»، حسبما ذكرا لمجلة «الكواكب».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز مهنئًا «بيج رامي»: لازم نفرح بإنجازات أبنائنا في كل المجالات

تأييد المؤبد لرجل الأعمال مجدى يعقوب للاستيلاء على مليار جنيه

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

الصحة: تسجيل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 21-12-2020

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

ليل يعزز صدارته للدورى الفرنسى بتعادله مع باريس

أيام زمان

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

«كونت معه ثنائى».. هل فضلت نجلاء فتحى أحمد زكى على عادل إمام؟

ماجدة عز.. حكاية أول امرأة عربية تحكم مباراة كرة قدم

حكاية صورة.. حسن شحاتة يتدرب عاريًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب

«بيلا تشاو».. عرض مسرحي لفرقة كيان بالإسكندرية

مصاب بـ«اعتزال مزمن».. كيف عاد عمرو حسن بعدما اعتزل عدة مرات ؟