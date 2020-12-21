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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«كونت معه ثنائى».. هل فضلت نجلاء فتحى أحمد زكى على عادل إمام؟

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:55 ص
نجلاء فتحى أحمد
نجلاء فتحى أحمد زكى على عادل إمام
ايهاب مصطفى
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في حوار لها مع الإعلامي مفيد فوزي، استغرق ساعة كاملة، أكدت النجمة نجلاء فتحي أنها وأحمد زكي باتا يؤلفان ثنائيًا سينمائيًا جميلًا.

وطارت شائعات لتقول بأن نجلاء فتحي ترفض أفلام عادل إمام، وأنها فضلت النجم الأسمر عليه، وخرجت فتحي لتمحي كل هذه الأكاذيب وتقول: «لم أرفض سابقًا أو حاليًا أن أمثل أفلام مع عادل إمام، ولا يمكن أن أرفض أي لقاء على الشاشة بيني وبين الممثل الذي أعتبره نجم النجوم».

كان ذلك في القوت الذي رجعت منه نجلاء فتحي بعد فوزها بجائزة الممثلة الأولى، والذي اشتركت فيه 91 دولة، وما تلاه أن فتحي أمضت عدة أيام تصور برنامجًا تلفزيونيًا مع مفيد فوزي، وتتناول في اللقاءات تاريخ حياتها الفني.

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