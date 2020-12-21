كسروا زجاج السيارة وسرقوا الملابس.. مكيدة فنانة شهيرة لمنع فيلم لأحمد زكى ونجلاء فتحى

كانت النجمة نجلاء فتحي تشارك في فيلم "أحلام هند وكاميليا" مع الفنان أحمد زكي وإخراج محمد خان، وكانت هناك خطة ومكيدة كبيرة تحاك ضدها لتعطيلها عن التمثيل في الفيلم، وذلك حسبما ذكرت لمجلة "الموعد".وأضافت نجلاء: "لاحظت غياب ملابسي أكثر من مرة والتي أؤدي بها دور الخادمة في الفيلم، وما جعلني أشك أنها مكيدة هو أن الملابس التي سرقت من سيارتي ليست باللابس الغالية التي تستحق أن يقدم اللص – أي لص- على كسر زجاج السيارة من أجل الاستيلاء عليها".وتابعت: "زاد الشك عندي بعد ذلك بأيام عندما تعرض أحمد زكي لحالة سرقة مماثلة، حيث مد اللصوص أيديهم إلى سيارته والتي كانت تقف في أحد شوارع مصر الجديدة، بينما كان هو يقوم بتصوير إحدى لقطات الفيلم في شارع مجاور، وسرقت منه بعض الملابس التي كان سيرتديها في نفس اليوم أمام الكاميرا لميثل بها تلك المشاهد".وأكدت: "جاء من يهمس لي بأن أحد أنصار ممثلة معروفة هو الذي يقوم بسرقة الملابس التي تمثل بها، ويمثل بها أحمد زكي من أجل إعاقة التصوير وخلق حالة من الارتباك في العمل، وذلك انتقامًا لصديقته الممثلة التي كانت تمني نفسها بتمثيل دور البطولة في هذا الفيلم قبل أن يسنده المخرج لي".ونوهت إلى أنه "منذ وصلت هذه المعلومات لي بدأت أنا وأحمد زكي نحرص على عدم ترك الملابس التي نمثل بها في سيارة أي منا حتى لا يمضي نصير الممثلة المعروفة في تنفيذ خطته الانتقامية".