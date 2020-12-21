رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب شمالى اليابان ولا خطر من تسونامى

عالم

إصابات كورونا فى كولومبيا تتجاوز1.5 مليون حالة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
كورونا فى كولومبيا
كورونا فى كولومبيا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا ع إنه تم تسجيل 11 الفا و160 اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و507 الاف و222 إصابة.

و تم تأكيد ما يصل إلى 10 آلاف و789 حالة شفاء، و11 الفا و160 اصابة جديدة و207 حالة وفاة في 20 ديسمبر.

وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء مليون و373 ألفا و332 حالة، وبلغ إجمالي الاصابات مليونا و507 آلاف و222 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 40 الفا و475 ".

يذكر أن كولومبيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 6 مارس الماضي.

موضوعات متعلقة

الحكومة تشكّل غرفة عمليات لمتابعة خطة توزيع لقاح كورونا

تعرف على قائمة عناوين مستشفيات العزل بالجمهورية

على طائرة مصر للطيران.. بعثة الأهلي تسافر إلى النيجر

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات لإقامة الدورة الخامسة من معرض صنع فى المحافظة

image description

«القاضية ممكن».. صاحب جرافيتي أفشة يروي التفاصيل

image description

«حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي».. ندوة بجامعة أسيوط

image description

انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات بجامعة أسيوط

image description

طلاب «تربية نوعية» سوهاج يحتفلون بأول معرض للكلية (فيديو)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

وزيرة الصحة: توزيع لقاح كورونا على الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

إيلون مسك يصنع مليونيرات من معجبيه

إبداع بنزيمة يمنح ريال مدريد فوزه الخامس على التوالى

ليل يعزز صدارته للدورى الفرنسى بتعادله مع باريس

ريال مدريد يقسو على إيبار بثلاثية ويواصل مطاردة جاره أتلتيكو

أيام زمان

حكاية صورة.. حسن شحاتة يتدرب عاريًا

كسروا زجاج السيارة وسرقوا الملابس.. مكيدة فنانة شهيرة لمنع فيلم لأحمد زكى ونجلاء فتحى

قبّل طوب إستاد التتش.. شقيق صالح سليم الذى لم يعرفه الجمهور

«مصحف أحمد زكي حفظني».. قصة حادث كاد يودي بحياة نجلاء فتحي والإمبراطور

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

منهم يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس.. روائيون بكوا على قتل شخصياتهم

أمهات الأدباء 10| والدة نجيب محفوظ.. مخزن الثقافة الشعبية في حياة الأديب

«بيلا تشاو».. عرض مسرحي لفرقة كيان بالإسكندرية

مصاب بـ«اعتزال مزمن».. كيف عاد عمرو حسن بعدما اعتزل عدة مرات ؟