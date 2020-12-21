إصابات كورونا فى كولومبيا تتجاوز1.5 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا ع إنه تم تسجيل 11 الفا و160 اصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و507 الاف و222 إصابة.و تم تأكيد ما يصل إلى 10 آلاف و789 حالة شفاء، و11 الفا و160 اصابة جديدة و207 حالة وفاة في 20 ديسمبر.وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء مليون و373 ألفا و332 حالة، وبلغ إجمالي الاصابات مليونا و507 آلاف و222 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 40 الفا و475 ".يذكر أن كولومبيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 6 مارس الماضي.